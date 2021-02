Le commissariat de Montpellier (illustration) — N. Bonzom / Maxele Presse

Deux policiers ont été blessés, dans la nuit de samedi à dimanche, lors d’une intervention à Béziers (Hérault), indiquent les services de police. Une enquête​ a été ouverte.

Selon le syndicat Unité SGP Police, suite à un refus d’obtempérer, des policiers nationaux et municipaux se sont lancés à la poursuite d’un automobiliste, au cours de laquelle il est accusé d’avoir à plusieurs reprises tenté de percuter des véhicules de police. Une voiture de la police municipale aurait été touchée.

Pierres et pavés

L’homme a alors pris la fuite à pied, après avoir abandonné son véhicule, relate le syndicat. Une vingtaine d’individus attendaient alors les policiers. Ils auraient alors jeté des pierres et des pavés « pour faciliter la fuite du conducteur ».

Les deux policiers blessés bénéficient d’un jour d’ITT. Unité SGP Police condamne « avec fermeté ce nouvel acte de violences. Trop c’est trop, cette situation d’agressions quotidiennes et de plus en plus violentes ne peuvent continuer ».