Les trafiquants ont sûrement cru que cela allait passer incognito. Cacher du cannabis dans des salades. Mais c’est mal connaître les douaniers habitués à tous les types d’artifices dans le trafic de drogues. Ce mardi, ceux de Poitiers ont arrêté un camion transportant près de 157 kg d’herbe de cannabis sur une aire de l'A10, rapporte France Bleu.

Le poids lourd, immatriculé en Espagne, a rapidement attiré l’œil des douaniers. Censé transporter des légumes, il était rempli au tiers et surtout le système frigorifique était en panne. Au fil de la fouille, les agents ont découvert dizaines de sachets de cannabis dans des salades. Le conducteur est depuis en garde à vue et une enquête a été ouverte par la section de recherches de la gendarmerie de Poitiers. La marchandise saisie a été estimée à plus de 1,5 million d’euros.