DRAME Quatre copains d’enfance de Mulhouse, dont un mineur et un espoir du football sont décédés dans un accident mercredi sur l'A36 à Sausheim (Haut-Rhin)

Une autoroute en Alsace. (Illustration) — G. VARELA /20 MINUTES

Mercredi matin, un terrible accident se produisait sur l'A36, au niveau de la sortie Peugeot à Sausheim, une commune au sud de Mulhouse dans le Haut-Rhin. Quatre personnes perdaient la vie, indiquaient le journal l’Alsace. Au lendemain du drame, c’est un nouveau choc pour Mulhouse. Les quatre victimes sont quatre copains d’enfance du quartier Wagner. Tout juste majeurs, ils sont morts sur le coup. Le conducteur était âgé de 22 ans, le passager avant de 20 ans et les deux passagers arrière de 17 et 18 ans, précisent nos confrères. Parmi les victimes se trouvait le capitaine de l’équipe des jeunes U18 du FC Mulhouse, Walid Ben Hamouda.

Selon les premiers éléments de l’enquête et des témoignages, la voiture, une puissante Mercedes louée à Colmar, aurait touché l’arrière d’une voiture en la doublant avant de perdre le contrôle et de finir sa route dans la pile du pont. La mauvaise météo et la vitesse pourraient, semble-t-il, expliquer la violence du choc.