ENQUETE Ils ont aussi saisi deux grenades et des dagues lors de plusieurs perquisitions

Arme illustration. — GILE MICHEL/SIPA

C’est un véritable petit arsenal sur lequel sont tombés les gendarmes de la Dordogne ces dernières semaines. Au cours de plusieurs perquisitions dans des biens appartenant à un homme, ils ont découvert 13 armes et plus de 2.200 munitions, rapporte Sud Ouest. Ils ont aussi retrouvé quatre dagues, deux grenades, de la poudre noire, un cordon détonnant et une mèche lente. Une équipe de déminage a dû intervenir.

C’est la compagne de cet homme qui a alerté les forces de l’ordre sur fond de séparation du couple. Tout cet arsenal était détenu de manière illégale. Le propriétaire de ces armes a été interpellé puis placé en garde à vue plusieurs heures, le 12 janvier dernier. Il sera dans les prochaines semaines convoqué devant la justice.