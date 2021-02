Une vidéo montre un commissaire donner des coups de matraque à un manifestant lors de la loi sécurité globale — Christophe ARCHAMBAULT / AFP

Samedi, alors que la manifestation parisienne contre la loi « sécurité globale » est sur le point de s’achever, un commissaire de police est filmé en train d’assener une douzaine de coups de matraque et au moins un coup de pied à un manifestant.

« On ne voit pas ce qui se passe dans les secondes qui précèdent les coups de matraque », note une source policière.

Selon nos informations, le haut gradé n’a pas été suspendu et sera entendu dans les jours à venir par sa hiérarchie.

La scène dure près d’une vingtaine de secondes. Samedi, alors que la manifestation parisienne contre la loi « sécurité globale » est sur le point de s’achever, un commissaire de police est filmé en train d’asséner une douzaine de coups de matraque et au moins un coup de pied à un manifestant. L’homme, assis sur un muret, ne semblait pourtant pas dans une position d’agressivité vis-à-vis des forces de l’ordre. On l’aperçoit se défendre avec ses jambes. Sur la vidéo du journaliste Rémy Buisine – devenue virale en quelques heures – plusieurs fonctionnaires de police interviennent auprès du haut gradé, semblant l’inviter à s’éloigner.

« On ne voit pas ce qui se passe dans les secondes qui précèdent les coups de matraque, note une source policière. Il faut recontextualiser, les policiers essuyaient des jets de projectiles et des coups dans le dos de blacks blocs qui refusaient de se disperser. » La fin de la manifestation parisienne, qui a réuni près de 6.000 personnes, a en effet donné lieu à des affrontements qui ont conduit à 28 interpellations. Aucun policier n’a été blessé.

Pas de plainte déposée

Selon nos informations, le haut gradé n’a pas été suspendu et sera entendu dans les jours à venir par sa hiérarchie. La diffusion des images sur les réseaux sociaux a conduit le préfet de police de Paris, Didier Lallement​, à ouvrir une enquête interne contre ce haut gradé de la Direction de l’ordre public et de la circulation. Celle-ci devra notamment établir si les coups étaient « proportionnés et légitimes », sans quoi le commissaire pourrait écoper d’une sanction.

« Je ne sais pas si les faits sont justifiables dans leur totalité, explicable peut-être plus », reconnaît une source policière. Pour l’heure aucune plainte n’avait été déposée à l’encontre de ce policier.