Intervention d'un hélicoptère après une avalanche en montagne. (Illustration) — FAYOLL/SIPA

Un véritable miracle. Un père de famille a été sauvé, jeudi près de Val d’Isère, en Savoie, après avoir été enseveli sous la neige pendant plus de trois heures, emporté par une avalanche, a annoncé la gendarmerie sur Twitter.

L’homme était parti pour une randonnée en raquettes dans une forêt avec sa femme et leurs deux enfants. Sa famille a été sauvée par les gendarmes juste après l'avalanche.

L’homme localisé grâce à son téléphone portable

L’homme d’une cinquantaine d’années, quant à lui, s’est retrouvé pris au piège sous 2,5 mètres de neige. Une quarantaine de pisteurs, secouristes et moniteurs sont partis à sa recherche. Le randonneur, qui ne portait pas de détecteur de victime d’avalanche, a été localisé grâce à son téléphone portable. Après plus de trois heures de fouilles, il a été retrouvé sain et sauf et pris en charge par les secours.

« La solidarité de tous les professionnels a fini par payer. On est très fier d’avoir rendu un papa à ses enfants et à son épouse », a déclaré Alexandre Grether, commandant du peloton de gendarmerie de haute montagne de Savoie, sur Twitter. Un miracle quand on sait que les chances de survie sous la neige s’effondrent après vingt minutes. Jeudi, le risque d’avalanche était à 5 sur 5, le niveau maximal, après des chutes de neige. Ce samedi, la Savoie est toujours placée en vigilance orange avalanches. ​