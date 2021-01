L'agression de Yuriy, 15 ans, a eu lieu aux abords du centre commercial Beaugrenelle, dans le 15e arrondissement de Paris (photo d'illustration) — ERIC PIERMONT / AFP

Yuriy, 15 ans, a été agressé à la sortie du lycée et laissé pour mort le 15 janvier dernier.

Si aucune piste n’est écartée, l’hypothèse d’un règlement de comptes entre bandes rivales est privilégiée.

Douze jeunes – onze mineurs et un majeur – ont été arrêtés jeudi et vendredi par les enquêteurs.

Yuriy va « mieux », confie ce vendredi matin sa mère, Nataliya, à 20 Minutes. Deux semaines après son agression, l’adolescent de 15 ans est toujours hospitalisé à Necker, où il avait été conduit dans un état grave après avoir été roué de coups le 15 janvier par une bande de jeunes sur la dalle de Beaugrenelle, dans le 15e arrondissement de Paris. Jeudi, les policiers du 3e DPJ ont arrêté dix suspects, neuf mineurs et un majeur, et les ont placés en garde à vue, notamment pour « tentative d’assassinat, association de malfaiteurs en vue de commettre un crime et vol en réunion avec violences », nous indique le parquet de Paris. Ce vendredi, deux autres mineurs ont été arrêtés et placés en garde à vue.

Les enquêteurs étudient l’hypothèse d’un règlement de comptes sur fond de rivalité entre des bandes de Vanves (Hauts-de-Seine) et de Beaugrenelle. Selon nos informations, plusieurs des jeunes interpellés jeudi résident justement dans cette commune du sud-ouest de Paris. Pour les identifier, les policiers se sont appuyés sur les images captées par les caméras de vidéosurveillance, notamment celles du métro. Ils ont aussi exploité les témoignages recueillis et lancé des analyses ADN sur un marteau et une barre de fer retrouvés sur les lieux, comme l'a indiqué BFM TV. Des perquisitions ont été réalisées jeudi aux domiciles des suspects.

Victime de représailles ?

Les policiers se demandent si Yuriy n’aurait pas été victime de représailles après une précédente bagarre. Une seconde vidéo – non datée – diffusée ce week-end sur les réseaux sociaux alimente cette hypothèse. Selon une source policière, un tournevis avait été retrouvé le 15 janvier dernier dans la poche de l’adolescent, inconnu des services de police. Mais rien ne permet pour l’heure d’affirmer que Yuriy faisait partie ou non d’une bande ou s’il a été une victime collatérale.