Illustration d'une plage des Landes. — KONRAD K./SIPA

Ce jeudi matin vers 8 h, un individu qui se baladait sur la plage des Culs Nuls à Hossegor dans les Landes a découvert le corps sans vie d’un homme « dans la force de l’âge » et totalement dénudé, selon France Bleu Gascogne. Les gendarmes des Landes ont été envoyés sur place pour relever les premiers éléments utiles à l’enquête.

De source judiciaire, l’état du cadavre montrerait qu’il a séjourné dans l’océan plusieurs jours et il n’y aurait pas de traces visibles de coups. Une autopsie va être réalisée pour essayer de comprendre les causes du décès et des analyses ADN, recoupées avec le fichier des personnes disparues devraient permettre d’identifier la victime.