Petit moment de panique ce mardi après-midi rue Saint-Sernin près de la place Gambetta à Bordeaux. Des policiers lourdement armés sont intervenus « pour une levée de doute » après un signalement. Un homme s’amusait depuis son balcon « à jouer avec une arme factice » selon les forces de l’ordre.

Plusieurs personnes ont pris peur sur le moment. On ne connaît pas pour le moment les raisons de son geste. Cet homme résidait dans un appartement thérapeutique et souffre de troubles psychiatriques. Il a été interpellé et va être auditionné dans les prochaines heures par la police.