Illustration lors d'une fête. — Canva/20 Minutes

L’intervention s’était avérée délicate pour les policiers venus mettre fin à la fête. Au surlendemain de la soirée clandestine qui a réuni 200 adeptes samedi soir, malgré le couvre-feu, à Saint-Martin-d’Hères (Isère), deux hommes, interpellés le soir des faits, ont été laissés libres mais devront répondre de leurs actes devant la justice.

L’organisateur de la soirée, âgé de 36 ans et locataire du local où a eu lieu la fête, a fait l’objet d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour « mise en danger de la vie d’autrui », apprend ce lundi 20 Minutes auprès du parquet de Grenoble.

Un homme jugé en comparution immédiate

Le DJ de la soirée, dont le matériel a été saisi samedi soir par la police, devra lui aussi s’expliquer devant la justice ce même jour pour « non-respect du couvre-feu » et pour « détention et acquisition de stupéfiants », ajoute le procureur de la République Eric Vaillant. Lors de son interpellation, samedi soir, cet homme de 36 ans se trouvait en possession de LSD et d’amphétamines.

Un troisième homme, suspecté de s’en être pris violemment aux forces de l’ordre à leur arrivée dans la fête clandestine, doit être jugé ce lundi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Grenoble. Il devra répondre des chefs d’accusation de « violence volontaire et outrage à personnes dépositaires de l’autorité publique et provocation à la rébellion », souligne le parquet.

Samedi soir, lors des contrôles effectués auprès des gens présents, la police, alertée par une riveraine du local associatif se plaignant de tapage, a également délivré 38 amendes pour non-port du masque.