TRAFIC DE STUPEFIANTS Un vaste réseau de trafic de drogue a été démantelé cette semaine, avec l’interpellation de douze suspects en Isère et en Haute-Savoie

Un bureau de gendarmerie. (illustration) — DAMIEN MEYER / AFP

C’est un renseignement faisant état de la vente de stupéfiants aux abords de la caserne militaire de Varces (Isère) qui a incité les gendarmes à mener l’enquête en février 2020. Lundi, douze hommes âgés de 20 à 37 ans ont été interpellés dans la banlieue grenobloise, en Isère et en Haute-Savoie, dans le cadre du démantèlement d’un vaste trafic de cannabis, d’herbe et de cocaïne, apprend-on du parquet de Grenoble.

Les enquêteurs n’ont pas tardé à comprendre que le réseau de trafiquants, très organisé, n’écoulait pas sa drogue qu’auprès de quelques militaires mais à toute une clientèle de l’agglomération grenobloise, indique le procureur de la République de Grenoble, Eric Vaillant. Ils sont alors remontés jusqu’au principal revendeur, « bien installé dans ce trafic » et assisté de plusieurs lieutenants, qui écoulait plusieurs kilos de cannabis par semaine.

Une montre à 10.000 euros et une voiture à 35.000 euros saisies

Après avoir identifié tous les membres du réseau, les gendarmes ont procédé en début de semaine à une série d’interpellations. Lors des perquisitions réalisées, 1.5 kg de résine de cannabis, un kilo d’herbe et quelques grammes de cocaïne ont été découverts. Quatre armes, une grande quantité de munitions et 23.000 euros en petites coupures ont également été retrouvés, ainsi que de multiples objets de grande valeur. Parmi eux, des sacs de luxe, des parfums, une montre Rolex à 10.000 euros, ou encore une Mercedes d’une valeur de 35.000 euros ont été saisis, ajoute le procureur.

A l’issue de leur présentation au parquet, dix hommes ont été mis en examen pour leur implication à des degrés différents dans ce trafic. Six d’entre eux ont été placés en détention et quatre autres ont été laissés libres et placés sous contrôle judiciaire. Les deux suspects qui n’ont pas été déférés au parquet ont été laissés libres.