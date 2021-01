Jean-Marie Villemin, le 20 octobre 1989 à Dijon. — GOYHENEX JEAN-MARIE/SIPA

Trente-sept ans après le décès de son fils Grégory, retrouvé mort le 16 octobre 1984 dans la Vologne, Jean-Marie Villemin s’exprime dans un livre publié par son avocat, paru le 12 janvier.

Dans le livre Parole d’avocat (éd. La Valette, 2021), Thierry Moser laisse la parole à Jean-Marie Villemin dans la postface. Celui-ci qualifie l’avocat, qui est à ses côtés depuis 1985 de « grand frère ». Il revient sur l’assassinat de son cousin Bernard Laroche, qu’il a tué d’un coup de fusil en 1985, persuadé de sa culpabilité. « J’ai été voir Bernard Laroche pour qu’il avoue et je l’ai tué dans un moment d’aberration et de total désespoir », révèle-t-il.

« Une juste solution »

A la suite de ce meurtre, il est condamné à cinq ans d’emprisonnement, dont un avec sursis. Il est libéré quelques jours après, ayant purgé l’essentiel de sa peine en détention provisoire, de mars 1985 à décembre 1987. En 2017, quand les époux Jacob et Murielle Bolle sont mis en examen, Jean-Marie Villemin y voit « un rebondissement, qui nous fait espérer l’élucidation du crime dont notre enfant est la malheureuse victime », écrit-il. Un an plus tard, les trois mises en examen sont annulées pour des raisons de procédure.

L’époux de Christine Villemin dit espérer, aujourd’hui encore, obtenir justice. « Nous espérons, Christine et moi, que nous pourrons enfin aboutir, dans un avenir pas trop éloigné, à une juste solution. Il le faut par respect pour la mémoire de Grégory », écrit-il alors que de nouvelles demandes d’expertises ADN ont été formulées, quelques semaines après l’audition de plusieurs témoins.