Deux étudiants ont été verbalisés pour avoir fait du kayak sur la Seine

A l’origine, il s’agissait d’une blague potache, un cadeau d’anniversaire peu ordinaire d’un étudiant en 3e année de médecine à son meilleur ami, qui, lui, suit des cours de mathématiques. Dans la nuit de mercredi à jeudi, deux jeunes vingtenaires ont été verbalisés après avoir été arrêtés sur un kayak pneumatique à proximité de l’île de la Cité, a appris 20 Minutes de source policière, confirmant une information du Parisien.

Après plusieurs heures d’audition, les deux apprentis kayakistes s’en sont tirés avec de lourdes amendes : deux pour chacun à 135 euros pour violation du couvre-feu et non-port du masque. Ils pourraient également écoper d’une troisième pouvant aller jusqu’à 1.500 euros d’amende pour navigation avec un engin non motorisé et le non-port d’un gilet de sauvetage. Car même hors période de confinement, il est strictement interdit de naviguer à bord d’une embarcation sans motorisation sur la Seine, les courants étant bien trop forts.

Selon des professionnels, la balade – qui a duré près d’une demi-heure – aurait pu virer au drame : en pleine nuit, dans une eau à moins de 10 degrés soumis à de nombreux courants et sans gilets de sauvetage, les deux amis risquaient la noyade. Ils ont heureusement été récupérés sains et saufs par la brigade fluviale. « Ils nous ont dit que c’était la première fois qu’ils verbalisaient des gens pour cette raison », a confié l’un d’eux au quotidien local.