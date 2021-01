Un bus du réseau de Bordeaux Métropole TBM — Mickaël Bosredon/20 Minutes

Ce jeudi soir vers 18h20, un bus école du réseau bordelais TBM, dans lequel un chauffeur était en cours de formation aux côtés d’un instructeur, a été visé par des tirs de mortier d'artifice dans le quartier de Mérignac centre. Il y a eu un impact relevé sur le véhicule mais pas de blessé, dans ce bus qui circulait sans voyageurs, précise la direction départementale de la sécurité publique de la Gironde à 20 Minutes.

Une augmentation des incivilités

« Le tir a touché la vitre du bus, côté conducteur, précise Keolis qui exploite le réseau TBM à Bordeaux. Le choc a entraîné des acouphènes chez le chauffeur en formation qui a été conduit à l’hôpital. Tout va bien et il est sorti ce matin ». Ce vendredi matin, les conducteurs des lignes 30, 83 et 84 ont exprimé leur inquiétude et il y a eu un peu de retard sur la mise en service de ces lignes.

« Depuis la fin du premier confinement, on observe une augmentation des incivilités, pointe Keolis. Et, on est parfois soumis à quelques tirs de mortiers d’artifice ».