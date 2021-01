Illustration. Une voiture de police en intervention, le 15 janvier 2019, à Paris. — ClÈment Follain / 20 Minutes

A 20 ans tout juste, un jeune homme risque de perdre la vue, touché à bout portant par un tir de fusil de chasse, rapporte l’Est Républicain. Deux mineurs ont été placés en garde à vue et une information judiciaire est ouverte.

Les faits se sont produits samedi dans un quartier résidentiel à Terville, une petite commune située à une trentaine de kilomètres de Metz en Moselle. La victime s’était rendue chez des copains pour jouer à des jeux vidéo. Alors qu’il était sorti pour fumer une cigarette, la nuit, il aurait croisé son agresseur et deux autres personnes.

Selon son entourage, précisent nos confrères, une brève altercation aurait éclaté. Un peu plus tard, deux d’entre eux seraient revenus armés et c’est à ce moment qu’il aurait reçu une balle de calibre 12 en pleine tête, tirée à bout portant. Grièvement blessé au visage, il aurait perdu définitivement un œil et le second serait en sursis.