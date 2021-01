Un uniforme de sapeur-pompier. (illustration) — ALLILI MOURAD/SIPA

Un poids lourd qui circulait à contresens sur l’autoroute A9 a percuté de plein fouet une voiture dans la nuit de vendredi à samedi, tuant ses trois occupants, a-t-on appris auprès des secours. L’accident, qui s’est produit à 2h30, a impliqué « une voiture et un poids lourd en choc frontal, à très forte cinétique », indiquent les pompiers et pompières du Gard dans un communiqué. Le choc s’est produit dans le sens Montpellier-Orange, entre les sorties Nîmes-Ouest et Nîmes-Est.

Le poids lourd circulait en sens opposé « probablement depuis cinq ou six kilomètres », précisent les services de secours. Les trois victimes, une femme et deux hommes dont on ne connaît pas encore les âges, étaient ensemble dans le véhicule. « Le choc frontal a été tellement violent, les trois personnes sont décédées sur le coup », a encore précisé le commandant de permanence des pompiers du Gard.

Le conducteur du poids lourd est, quant à lui, en urgence relative. Une enquête devrait être menée par la gendarmerie. « Après avoir entraîné la coupure de l'A9 durant deux heures en direction d’Orange, la circulation a repris vers 5h15 », précise de son côté Vinci Autoroutes. L’accident a entraîné un embouteillage de deux kilomètres en pleine nuit.