un policier du Raid. (Illustration) — A. GELEBART / 20 MINUTES

EDIT : Le Raid est intervenu peu avant 13 heures à Haguenau où un homme "armé" était retranché chez lui.

Un quartier de Haguenau (Bas-Rhin​) bouclé toute la matinée. En début de journée, un homme aurait appelé le 17 et prévenu qu’il était armé à son domicile. Il aurait également indiqué que sa maison est barricadée, précise une source policière à 20 Minutes. Une première intervention de police n’ayant rien donné, pour éviter tout risque, le Raid a été envoyé sur place.

Les forces de l’homme ont réussi à interpeller cet homme, né en 1947, avant 13 heures. L’intervention s’est déroulée sans qu’il n’y ait de blessés. Son domicile est actuellement fouillé pour savoir si le suspect détenait vraiment des armes.

🟢🟢 #Haguenau



Fin de l'intervention du #RAID rue des prémontrés.



➡️ Aucun blessé

➡️ Aucun incident



Un grand merci et Bravo à nos camarades du #RAID (Antenne de #Strasbourg) pour l'efficacité de leur intervention.



Merci également aux policiers municipaux pour leur aide. pic.twitter.com/AGA3t9TJVR — Police Nationale 67 (@PoliceNat67) January 6, 2021

Sur son compte Twitter​, la police nationale du Bas-Rhin avait demandé à la population de ne pas céder à la panique et d’éviter le secteur de la rue des Prémontrés, « complètement bouclé », située dans un quartier résidentiel avec des maisons cossues de la commune, une clinique et une école non loin.