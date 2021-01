Les vidéos ont fait le tour des réseaux sociaux en à peine quelques heures : ce dimanche, deux policiers, motards au sein de la compagnie de sécurisation et d’intervention de Seine-Saint-Denis ( CSI 93), ont été agressés par une dizaine d’individus au cœur de la cité des 3.000, à Aulnay-sous-Bois. Sur les images, on voit l’un d’eux essuyer des coups de pied alors qu’il est à terre, son collègue qui l’aide à se relever est également violemment pris à partie.

French youth Vs cops.

Scenes from the Aulnay-sous-Bois district in #Paris.

Solidarity is our weapon. pic.twitter.com/NgGbSS8Lax