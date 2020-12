ENQUETE La surveillante de prison agressée s’est vue délivrer six jours d’incapacité totale de travail, pour de « nombreuses plaies au crâne et au visage ». Les deux jeunes hommes interpellés nient les faits

Les faits remontent au 10 décembre. Devant son domicile d’un village du sud de la Somme, une surveillante de la prison de Liancourt (Oise), âgée de 35 ans, a été « violemment agressée » par une personne, qui a pris la fuite en voiture avec un complice. Ce mardi, deux jeunes hommes ont été interpellés dans le Val-d’Oise, a annoncé mercredi le parquet d’Amiens.

« L’enquête va se poursuivre dans le cadre d’une information judiciaire pour identifier tous les commanditaires et complices de cette agression », a indiqué dans un communiqué le procureur de la République d’Amiens, Alexandre de Bosschère. Les deux jeunes hommes, âgés de 26 et 22 ans et déjà condamnés, ont contesté les faits en garde à vue. Les suspects ont été présentés mercredi après-midi à un juge d’instruction. Le parquet a requis leur mise en examen et leur placement en détention provisoire.

Des cellules de la prison de Liancourt perquisitionnées

L’enquête, confiée à la brigade des recherches de la gendarmerie de Montdidier, a confirmé l’hypothèse privilégiée, celle « de violences préméditées, probablement en lien avec l’activité professionnelle de la victime ». Plusieurs cellules du centre de détention de Liancourt ont été perquisitionnées, où des saisies ont été réalisées.

Lors de l’agression, la surveillante avait été secourue par son conjoint, présent au domicile. Le médecin légiste lui avait délivré six jours d’incapacité totale de travail, pour de « nombreuses plaies au crâne et au visage ».