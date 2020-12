Un gendarme. (illustration) — ALLILI MOURAD/SIPA

En venant faire leurs dernières courses pour les fêtes de fin d’année dans le plus important centre commercial de la Guadeloupe, les clients ne s’attendaient sûrement pas à voir une telle scène. Un jeune homme de 20 ans a été grièvement blessé par balle mercredi après-midi dans ce centre commercial Destreland à Baie-Mahault, en plein rush de Noël, a-t-on appris mercredi auprès de la gendarmerie.

Les suspects toujours en fuite

Alors que de nombreux Guadeloupéens étaient présents, « une altercation entre plusieurs jeunes » aurait éclaté et « l’un d’eux aurait sorti une arme et tiré », a expliqué le capitaine Rachid Boumlil, commandant en second de la gendarmerie de Pointe-à-Pitre. Le jeune blessé a été pris en charge au niveau du parking supérieur par les pompiers et le SMUR, dans un état grave, et évacué vers le CHU de Pointe-à-Pitre/Abymes.

La section de recherche a été saisie. Aucune interpellation n’avait eu lieu mercredi soir. Les jeunes en fuite étaient toujours recherchés par les gendarmes qui avaient bouclé la zone et une partie du centre commercial. Des images de vidéo surveillance étaient en cours d’exploitation. Les enquêteurs devaient aussi procéder aux auditions de plusieurs témoins.