Un homme a été tué et un autre blessé ce samedi lors d’une fusillade dans un quartier populaire du sud de Bastia par un individu qui s’est ensuite constitué prisonnier, a-t-on appris auprès du procureur de Bastia.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime serait le gérant d'un bar. Le blessé, qui est son frère, a été atteint à la cuisse par un projectile. Il s’est rendu par ses propres moyens à l’hôpital et ses jours ne sont pas en danger.

L’auteur présumé des coups de feu a contacté la police après les faits et s’est constitué prisonnier, a indiqué le procureur Arnaud Viornery, sans donner plus de précision sur son mobile. Les faits se sont déroulés dans une ruelle bordée de trois bars et quelques commerces dans le quartier populaire de Lupino où dominent de vieux immeubles et des HLM, à la sortie sud de Bastia.