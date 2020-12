ALERTE Les pompiers sont toujours dans l’usine de traitement des déchets et fouillent les bennes

Illustration d'un exercice de produits radioactifs dans le Morbihan. — Lionel Le Saux / SIPA

Six tonnes d’ordures ménagères à passer au peigne fin. On a vu des après-midi plus sympathiques. Depuis 14h ce mercredi, les pompiers du centre de Rennes Le Blosne sont mobilisés au sein du centre de traitement des ordures ménagères de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), où des matières radioactives​ ont été détectées.

L’incident remonte à lundi, quand une benne où six tonnes d’ordures étaient entassées a été classée comme radioactive après un passage sous le portique de détection. Placée à l’isolement comme l’impose le protocole, la benne a de nouveau été passée sous le portique ce mercredi, et la radioactivité a de nouveau été détectée.

Une équipe de pompiers spécialistes a été dépêchée sur place avec un véhicule spécialisé. Les secours s’activent pour vider la benne et tenter d’isoler la source. Le site a été fermé et un périmètre de sécurité a été établi autour du site, installé rue des Belettes.