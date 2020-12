Des bouteilles de vin à la vente. Illustration. — Romain Doucelin - Sipa

Champagne, rhum, eau-de-vie… C’est un cambriolage sélectif, et de bon goût, qui a eu lieu fin novembre chez un caviste de la commune de Puybrun, dans le Lot. L’intrusion s’est faite par effraction en pleine nuit et a permis de faire main basse sur quelque 200 bouteilles.

Mais une grande partie de ce butin a finalement été retrouvée, annoncent les gendarmes du Lot sur leur page Facebook. Leur enquête les a menés et chez une femme de 39 ans, résidant à Condat, à une quinzaine de kilomètres du commerce cambriolé. La suspecte a été placée en garde et la perquisition menée à son domicile a permis de retrouver « plus de 170 bouteilles », d’une valeur marchande totale évaluée à 8.500 euros.

Stock pour les fêtes, commerce parallèle ? La trentenaire s’expliquera en juillet 2021 devant le tribunal correctionnel de Cahors.