Bouchon sur la rocade de Bordeaux — M.Bosredon/20Minutes

Un accident de la route impliquant plusieurs véhicules, dont deux poids-lourd et un van transportant des chevaux, s’est produit ce mercredi matin sur la rocade de Bordeaux. Selon France 3 Aquitaine, le conducteur du 4X4 qui tirait le van est décédé, et l’un des chevaux n’a pas survécu.

Le véhicule aurait été pris en sandwich entre deux poids lourds, selon Sud Ouest, vers 8h40, au niveau d’Artigues-près-Bordeaux entre les échangeurs 24 et 25. Le conducteur, âgé de 26 ans, est décédé, et sa passagère, âgée de 24 ans, a été grièvement blessée et transportée au CHU de Bordeaux. Un deuxième cheval doit être désincarcéré.

La rocade était toujours coupée à la circulation en fin de matinée, impliquant d’importants ralentissements dans le secteur.