ACCIDENT On ne connaît pas pour l’instant les raisons de cet accident rue Dubourdieu

Illustration pompiers. — E. Frisullo / 20 Minutes

Un jeune homme de 25 ans était plongé dans le coma ce week-end à Bordeaux. Cet étudiant a percuté très violemment un poteau rue Dubourdieu dans le quartier Saint-Genès, avec son vélo samedi matin vers 4 h 30. Il a été grièvement blessé, rapporte Sud Ouest.

Pris en charge par les pompiers et le Samu, il est dans le coma. Pour l’instant, les circonstances de ce grave accident ne sont pas connues. « Il est encore trop tôt mais on espère pouvoir vite reprendre contact avec lui », répond la police à 20 Minutes. Une enquête a été ouverte par la brigade des accidents et des délits routiers.