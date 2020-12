Sauvetage d'une fillette tombée dans un puits. — SDIS du Nord

Une enfant est tombée dans un puits en jouant dans le jardin d’un voisin.

Après une chute de 10 m, elle s’est retrouvée partiellement immergée dans l’eau froide.

Gendarmes et pompiers ont pu extirper la fillette indemne du puits.

Wonder (little) woman. Mercredi après-midi, une opération conjointe des gendarmes et des pompiers du Nord a permis de sauver la vie d’une petite fille qui venait de chuter au fond d’un puits. Malgré la profondeur du trou et les conditions climatiques, l’enfant s’en est sortie indemne.

En début d’après-midi, mercredi, une habitante de Bouvines, près de Lille, a contacté les secours après que l’un de ses enfants est tombé au fond d’un puits. La victime, une petite fille de 7 ans, jouait avec deux autres enfants de sa fratrie dans le jardin d’un voisin. En marchant sur une plaque qui recouvrait un puits, celle-ci s’est dérobée et l’enfant est tombée. Selon les pompiers, le puits était profond d’une dizaine de mètres.

Une fillette très courageuse malgré une situation critique

La chute de la fillette a été amortie par les 3m d’eau contenus dans le puits. Mais, ne sachant pas nager, la petite a eu le réflexe de s’agripper au tuyau de pompage. Pour autant, la situation était délicate, l’eau étant très froide.

Ce sont des gendarmes qui sont arrivés sur place en premier. Ils ont lancé une corde pour que la petite fille puisse s’y accrocher. Les gendarmes ont été rapidement rejoints par les pompiers. Au vu de la situation, ils ont décidé de faire descendre un sauveteur au fond du puits pour soutenir l’enfant. Cette dernière, malgré la situation, n’a jamais paniqué et est restée très courageuse, insistent les secouristes.

Après la mise en place d’un système de sauvetage, le secouriste et la fillette ont finalement pu être remontés et sortis du puits. Presque miraculeusement, elle n’était pas blessée, mais souffrait du froid. Réchauffée dans l’ambulance des pompiers, elle a ensuite été remise à sa famille.