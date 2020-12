DROGUE Trois jeunes, agés de 17 à 21 ans, et un homme de 33 ans, soupçonné d’être la « nourrice » ont été interpellés à Villeurbanne après le démantèlement d’un point de deal

Lyon, le 3 octobre 2018 Illustration de policiers. — Caroline Girardon

Un point de deal, situé dans le quartier des Buers à Villeurbanne ( Rhône) et qui générait de « nombreuses nuisances aux habitants », a été démantelé, apprend-on ce lundi auprès de la police lyonnaise.

Le Groupe de lutte contre les stupéfiants et l’économie Souterraine, basé à Villeurbanne, avait ouvert une enquête début octobre. « Malgré la difficulté pour les policiers à surveiller ce quartier » en raison notamment de « l’hostilité des acteurs du trafic », ils sont parvenus à établir l’existence de ce point de deal, où s’effectuaient entre 200 et 300 transactions par jour, souligne la Sûreté du Rhône.

Trois jeunes et une nourrice

Une opération d’interpellation a été menée le 30 novembre. Un Villeurbannais de 21 ans, suspecté d’être l’organisateur principal du trafic, a été arrêté ainsi que deux de ses complices, âgés de 17 et 19 ans. Un homme de 33 ans, qui selon la police servait de « nourrice », a aussi été interpellé. Les enquêteurs ont découvert à son domicile un laboratoire destiné au conditionnement des produits stupéfiants ainsi que près de 5 kilos d’herbe et de résine de cannabis.

Tous les quatre ont été mis en examen pour trafic de stupéfiants mais seuls les deux plus âgés ont été placés en détention provisoire. Les plus jeunes ont été laissés libres et placés sous contrôle judiciaire.