Plus de 650 kg de pollen de cannabis ont été saisis mercredi par les douanes à Bourges dans un camion en provenance d’Espagne se rendant en Belgique, a-t-on appris vendredi auprès de la Direction régionale des douanes du Centre-Val-de-Loire et du procureur de la République de Bourges. La marchandise, d’une « valeur estimée à 6,5 millions d’euros sur le marché illicite de la revente de stupéfiants », est la plus grosse saisie douanière en matière de pollen de cannabis au plan national, en 2020, selon les douanes.

La drogue a été découverte lors d’un contrôle réalisé au niveau du péage de l'A71. Elle se trouvait dissimulée au milieu d’une cargaison de textiles. Les agents sont parvenus à « identifier très rapidement la marchandise de fraude, cachée grossièrement dans des cartons au milieu du reste du chargement », indique la Direction régionale des douanes dans un communiqué.

Le conducteur, un ressortissant roumain, a été placé en garde à vue. Il a été présenté au parquet vendredi et mis en examen, avec ouverture d’information judiciaire pour trafic de stupéfiants. Le parquet a requis son placement en détention. Il devait passer devant les juges des libertés et de la détention. Le camion, « sans lien particulier avec la France », était en provenance d’Espagne et se rendait en Belgique, indique Joël Garrigue, procureur de la République de Bourges.