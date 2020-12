Illustration gendarmerie. — SYSPEO/SIPA

Six personnes ont été mises en examen jeudi à Laon (Aisne), dont un couple, soupçonnées notamment de viols aggravés sur trois mineures, les trois filles de ce couple, a-t-on appris vendredi de sources judiciaire et proche de l’enquête. La plus jeune des victimes présumées avait neuf mois et ses deux sœurs de 2 et 7 ans lors de la commission des faits, selon la source proche de l’enquête, confirmant une information de L’Aisne nouvelle.

Outre le père et la mère, les personnes mises en examen « font partie de l’entourage familial et amical », a précisé le procureur de Laon, Guillaume Donnadieu. « Certains reconnaissent les faits, d’autres les contestent », a-t-il poursuivi, ajoutant que certains faits dénoncés « se seraient déroulés en présence de plusieurs adultes ».

Cinq personnes écrouées

Agées d’une trentaine à une soixantaine d’années, elles ont été mises en examen pour viols aggravés pour quatre d’entre elles, pour fixation et enregistrement d’images pédopornographiques pour l’une d’entre elles, et pour non-empêchement et non-dénonciation de crime, pour la mère. Sur ces six suspects, interpellés mardi à leur domicile ou sur leur lieu de travail, cinq ont été écroués, la mère étant placée sous contrôle judiciaire. Le couple habitait à Guise (Aisne).

Ouverte courant 2018 par le parquet de Laon, l’information judiciaire concerne la période de novembre 2014 à juillet 2017. L’enquête a été conduite par le groupement de gendarmerie de l’Aisne. C’est à cette date-ci que les enfants ont été placés, à la suite d’importantes carences éducatives. L’aînée avait alors dénoncé les faits.