Des armes saisies par la DDSP 67, police nationale, le 2 décembre 2020 à Strasbourg Neuhof. — DDSP67 Police Nationale

Belle prise pour les policiers de l’Unité de lutte contre les stupéfiants et l’économie souterraine (ULCSES) de la Sûreté Départementale du Bas-Rhin. Ces derniers ont en effet mis la main mercredi sur une collection d’armes et de produits stupéfiants.

Une prise réalisée dans un quartier de Strasbourg, au Neuhof. Plus précisément au cœur de l’Aéropostale, quartier où résident majoritairement des gens du voyage sédentarisés. Un quartier classé Quartier de reconquête Républicaine (QRR).

Une information parvenue la veille

C’est grâce à une information parvenue la veille de l’opération à la police que les enquêteurs ont mis en place un vaste dispositif d’intervention avec le concours d’une vingtaine de policiers du Service d’Intervention, d’Aide et d’assistance de proximité, mais aussi de l’Unité cynophile légère et même l’appui du RAID de Strasbourg. Domicile dans lequel ont été retrouvés 130 gr d’héroïne et de cocaïne, trois fusils, trois pistolets, quatre carabines, de nombreuses cartouches et 5.300 euros en liquide. Ont également été découverts « une quantité impressionnante » de petits sachets de conditionnement de produits stupéfiants (au moins 10.000 pièces) à l’effigie de divers personnages de fiction ou réels en rapport avec les stupéfiants, destinés à alimenter les revendeurs locaux.

Un individu de 39 ans, défavorablement connu des services de police, a été placé en garde à vue. Il a été laissé libre mais sera convoqué devant la justice le 4 janvier prochain devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.