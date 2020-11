Un producteur de musique a été passé à tabac — Loopsider/Capture d'écran

Les images montrent un passage à tabac en règle : trois policiers assénant de multiples coups de poing et de pied à un homme, producteur de musique, qui vient d’arriver dans son entreprise, dans le 17e arrondissement de Paris. Plusieurs minutes d’une rare violence où après avoir tenté de le sortir manu militari dans la rue, les fonctionnaires finissent par jeter une grenade lacrymogène à l’intérieur même du bâtiment. Et ce, alors que la victime ne fait preuve d’aucune agressivité.

Quelques heures après les révélations du site Loopsider, la préfet de police, Didier Lallement, a annoncé dans un communiqué avoir demandé au directeur général de la police nationale la suspension des trois fonctionnaires. Une demande appuyée par le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, « je souhaite que la procédure disciplinaire puisse être conduite dans les plus brefs délais », a-t-il écrit sur Twitter.

Une enquête ouverte

L’IGPN, la « police des polices » a été saisi tant sur le plan administratif que judiciaire. Une enquête pour violences par personne dépositaire de l’autorité publique et faux en écriture publique a été ouverte le 24 novembre – les faits remontent au samedi 21 –, a appris 20 Minutes auprès du parquet de Paris. La procédure ouverte contre la victime pour « violences sur personne dépositaire de l’autorité publique » et « rébellion » a, en revanche, été classée sans suite. Dans leur rapport, les trois policiers avaient en effet indiqué que l’homme avait notamment tenté de leur dérober leurs armes. Des propos totalement contredits par les images de vidéosurveillance de ce studio de musique.

On y aperçoit le producteur de musique entrer dans le bâtiment et être immédiatement ceinturé par un policier qui tente de l'en faire sortir. Interrogée par Loopsider, la victime suppute que les policiers l'ont suivi car il ne portait pas son masque. Il est alors roué de coups jusqu’à ce que les artistes, au sous-sol du studio, entendent les hurlements et remontent à l’étage. Les policiers sortent, appellent des renforts et tentent à nouveau de rentrer en forçant la porte. Faisant fi de toutes les règles de procédure, ils finissent par envoyer une grenade lacrymogène dans la pièce. Selon le récit des artistes présents, ils ont été traînés dans la rue et frappés alors qu’ils étaient au sol. Emmenés au commissariat, ils seront rapidement relâchés, contrairement au producteur qui sera placé 48 heures en garde à vue.