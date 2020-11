La Playstation 5 a été lancée le 19 novembre 2020 à 499 euros. — SONY

A quelques semaines de Noël, l’entrepôt était chargé de colis et les malfaiteurs bien renseignés. Mardi matin, vers 8 heures, l’entrepôt FedEx de Genas, près de Lyon,a été braqué par plusieurs individus, qui ont fait main basse sur des palettes de colis remplis de consoles et de jeux vidéo.

Selon Le Progrès,​ les malfaiteurs ont pénétré dans l’établissement, le visage dissimulé sous des masques chirurgicaux et armés de lanceurs de balles de défense, et ont volé des palettes entières de Playstation 5, sortie récemment et déjà en rupture de stock. Une scène qui s’est jouée devant les employés du site, médusés.

En fuite

Les bandits ont ensuite pris la fuite à bord d’un fourgon et d’une voiture. Mardi soir, les véhicules et les malfaiteurs n’avaient toujours pas été retrouvés par la police. La direction de FedEx a fait savoir à nos confrères qu’une cellule psychologique avait été mise en place pour soutenir les salariés de la plateforme présents lors du braquage.