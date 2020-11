Illustration d'un cimetière militaire. — M.Libert / 20 Minutes

Deux individus dont l’âge n’a pas été précisé ont été interpellés le 20 novembre à Villeurbanne ( Rhône) après avoir été repérés en train de faire un rodéo dans le cimetière militaire situé près du campus universitaire de la Doua.

Les deux hommes ont été arrêtés en pleine nuit, vers 3 heures, à l’extérieur du cimetière, précise ce lundi la police lyonnaise. Le conducteur n’avait pas de permis de conduire et le passager se trouvait en état d’ivresse.

Le passager libéré, le conducteur convoqué

Placés en garde à vue et auditionnés par les enquêteurs de la brigade des accidents et des délits routiers, les deux mis en cause ont nié les faits. Le passager était laissé libre sans poursuite et le conducteur a été présenté au parquet samedi. Il a été libéré avec une convocation par procès-verbal pour le 15 mai 2021.