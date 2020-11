Illustration d'agents de la police judiciaire. — C. Allain / 20 Minutes

Voilà que depuis plusieurs jours, en ce mois de novembre, que des tags antisémites fleurissent sur les murs de la cité du Bollwerk, près du centre-ville de Mulhouse. Des tags qui avaient rapidement été effacés par les services municipaux mais à nouveau tagués dans les jours qui ont suivi. Derniers en date : ce dimanche.

« L’affaire est prise très au sérieux », a déclaré à l’AFP Paul Quin, adjoint à la maire en charge de la sécurité. La ville a déposé plainte et une enquête judiciaire a été ouverte à Mulhouse (Haut-Rhin). « Il y aura notamment des comparaisons faites au niveau des écritures avec d’autres tags ».

« Une fois de plus »

La section locale de la Licra (Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme) a également exprimé son intention de saisir la justice. « Une fois de plus des odieux tags antisémites souillent les murs de Mulhouse. Une fois de plus des individus n’hésitent pas à exprimer leur haine », a-t-elle condamné dans un communiqué.

« La Licra en appelle aux pouvoirs publics, une fois de plus, pour les rechercher et traduire devant les tribunaux », a-t-elle ajouté.