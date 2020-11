DELIT DE FUITE La personne qui a provoqué l’accident et blessé également deux gendarmes est toujours en fuite

Un contrôle routier de la gendarmerie (illustration). — RAPHAEL BLOCH

Une opération anti-délinquance menée par une soixantaine de gendarmes au nord d’Arles a mal tourné. Deux motards de la gendarmerie ont été gravement blessés mercredi lors de l’opération après un accident provoqué par un véhicule qui a refusé de se soumettre à un contrôle. Leurs pronostics vitaux ne sont toutefois pas engagés, a précisé la gendarmerie. Le véhicule est toujours en fuite.

Un poids lourd percuté

Un véhicule a refusé d’obtempérer, deux motards du peloton motorisé de Nîmes l’ont donc poursuivi, a détaillé la gendarmerie. Le véhicule a ensuite percuté un poids lourd qui s’est dévié de sa trajectoire et a lui-même percuté les deux gendarmes, selon les premiers éléments. Le chauffeur poids lourd est entre la vie et la mort. « Il a reçu sur lui une partie de sa cargaison qui a détruit et compressé sa cabine », selon le site d’informations locales Objectif Gard.