Dans la nuit de lundi à mardi, deux hommes ont été interpellés, à Montpellier (Hérault), rapportent les services de police : les deux individus sont soupçonnés d’avoir commis « de multiples vols » dans des parkings souterrains de la ville.

C’est un témoin, qui avait alerté, un peu plus tôt, les policiers, qu’une voiture suspecte rôdait dans un parking.

Vol de potirons...!

Interpellés par @PoliceNat34, 2 hommes déférés au parquet de @montpellier_ pour de multiples vols commis dans des parkings souterrains.

➡️11 victimes

➡️objets restitués : guitare, lustres, bijoux, 🚲, 🍾, outils, four etc.. et 3 🎃...#SecuriteDuQuotidien pic.twitter.com/tiEhRVGgxJ