Une policière a été grièvement blessée aux Ulis ( Essonne) après avoir été percutée par une voiture en fuite lors d’une intervention dans un camp de gens du voyage dans la nuit de samedi à dimanche, a-t-on appris auprès du parquet. La fonctionnaire intervenait avec sa brigade parce qu’une rixe avait lieu et que des coups de feu avaient été tirés vers 1h du matin, a révélé une source policière. Arrivée sur place, la major de 51 ans est descendue de son véhicule et a été renversée par une personne en fuite, a détaillé le ministère public.

Les policiers et policières avaient tenté d’arrêter la voiture qui avait démarré en trombe à la vue des forces de l’ordre en jetant un « stopstick » sur la chaussée, un outil destiné à crever les pneus, mais sans succès, a détaillé une source policière. La voiture a volontairement percuté l’agent, a affirmé cette même source. Le parquet a ouvert une enquête pour tentative d’homicide volontaire sur personne dépositaire de l’autorité publique, confiée à la police judiciaire de Versailles.

Graves blessures au bassin et au crâne

La policière a été grièvement blessée, notamment au bassin et souffre d’un traumatisme crânien. Elle a été opérée dans la nuit d’un de ses deux poignets fracturés et se trouve actuellement en salle de réveil, a précisé Claude Carillo, d’Alliance Police Nationale. Trois personnes ont été interpellées pour détention d’armes et placées en garde à vue mais le fuyard est toujours recherché, a indiqué une source policière. « On paie un lourd tribut dans le département, avec deux tentatives d’homicide en moins d’un mois », se désole Claude Carillo. « Les individus sont totalement déterminés et ont un vrai sentiment d’impunité », estime le syndicaliste.

« Le problème est beaucoup plus profond », juge de son côté Guillaume Roux d’Unité SGP Police qui pense « que ce sont les réponses pénales qu’il faut adapter ». Mi-octobre, un policier avait été grièvement blessé après avoir été renversé par une voiture en fuite à Savigny-sur-Orge. Ce fonctionnaire est toujours hospitalisé dans un état grave, a rappelé Guillaume Roux.