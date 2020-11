Illustration de pompiers. — E. Frisullo / 20 Minutes

Un adolescent de 16 ans était vendredi soir hors de danger après avoir reçu plusieurs coups de couteau​ à Avrillé ( Maine-et-Loire), commune jouxtant Angers, a indiqué le procureur de la République Eric Bouillard. Les pompiers avaient dans un premier temps indiqué que la victime se trouvait en « urgence absolue ». Alertés vers 11h30, les secours étaient intervenus « à la suite d’une rixe avec un ado de 15 ans qui a reçu des coups de couteau » en pleine rue.

Selon la police, trois individus étaient en fuite. La victime, un lycéen, selon le parquet, est inconnue des services de police. Selon le procureur, un « véhicule automobile s’est brutalement arrêté coupant la route (à la victime).

« La piste terroriste a été écartée »

Trois individus sont sortis de ce véhicule et ont exercé des violences à l’encontre du jeune. Il a été mis au sol, frappé et blessé par arme blanche. Les agresseurs ont ensuite pris la fuite », a précisé le magistrat.

« Plusieurs blessures par arme blanche ont été constatées, à l’épaule, à l’abdomen et à la cuisse. L’une de ces blessures a d’abord inspiré une grande inquiétude mais les soins ont permis de le mettre hors de danger », a souligné Eric Bouillard. Selon les premiers éléments, « si la piste terroriste a été écartée et s’il est possible que les faits soient liés à l’opposition qui peut exister entre certains groupes de jeunes, le mobile n’est pas précisé à ce stade », a ajouté le procureur. La police judiciaire d’Angers a été saisie de l’enquête.