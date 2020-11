Un gendarme lors d'un contrôle routier. Illustration. — Syspéo / Sipa

L’événement rapporté par La Dépêche du Midi s’est déroulé samedi après-midi entre le Tarn et l’Aude. Et il a failli tourner au drame. Après s’être soustrait à un contrôle routier dans la commune tarnaise des Cammazes, un homme de 73 ans a fini par être interpellé à son domicile deux heures plus tard et une dizaine de kilomètres plus loin, dans le village audois de Saissac.

Entre-temps, le septuagénaire a échappé à deux autres reprises aux gendarmes, en prenant d’énormes risques pour lui et surtout pour les autres. Il a notamment foncé sur un militaire qui a pu éviter de justesse la voiture, ce qui a incité un collègue de ce dernier à faire feu à deux reprises.

Sans permis et alcoolisé

Placé en garde à vue, il s’est avéré que le chauffard conduisait sans permis et en état d’ébriété. Selon le quotidien régional, l’homme est également visé par une enquête pour des violences intrafamiliales.