Un fonctionnaire de police en poste à la Seyne-sur-Mer a été blessé par balles devant son domicile à Sainte-Anne d’Evenos dans le Var, a appris 20 Minutes de source policière, confirmant une information d'Europe 1. Les faits se sont produits dans la nuit de lundi à mardi, alors que ce policier rentrait de son service.

L’agresseur aurait braqué ce policier et tenté de voler sa voiture. Touché à l’oreille et à la nuque, le policier a été hospitalisé. L’agresseur a pris la fuite et est actuellement recherché par les autorités. Une enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie de la Valette-du-Var.