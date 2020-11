Illustration de la police. — Fabrice Elsner / 20 Minutes

Un quartier quasi bouclé, une vingtaine d’hommes lourdement armés qui investit un immeuble pour se retrouver finalement chez une famille qui n’avait rien demandé… Cette scène s’est déroulée samedi soir à Mulhouse. La police a été victime d’un canular téléphonique, rapporte L'Alsace.

Au téléphone, une femme avait expliqué, en panique, que son mari venait de tirer dans la gorge de leur fille et s’était retranché dans l’appartement. Puis elle avait raccroché et n’avait plus jamais répondu aux forces de l’ordre.

Des pirates qui usurpent les téléphones

Sur place, la mère de famille qui a ouvert aux forces armées a expliqué avoir vu son numéro de téléphone être piraté depuis une semaine, selon le quotidien régional. « C’est ce que nous appelons dans notre jargon un viol vocal. Ces pirates usurpent et détournent les numéros de téléphone et s’amusent », a résumé Gérard Morena, le directeur départemental de la sécurité publique du Haut-Rhin.