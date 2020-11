Un gendarme intervient sur un accident de la route, ici près de Rennes (illustration). — C. Allain / APEI / 20 Minutes

La scène s’est produite dimanche après-midi à Montbéliard. A un contrôle routier, un automobiliste a pris la fuite. Pris en chasse par deux véhicules de gendarmerie, il a percuté l’un d’eux et a blessé grièvement un militaire qui se trouvait à l’intérieur, rapporte France Bleu Belfort.

L’accident se serait produit alors que la voiture de gendarmerie circulait à contresens, selon la radio locale. Interpellés après les faits, le conducteur mis en cause et son passager ont été placés en garde à vue et devraient être interrogés ce lundi. Quant au gendarme, il souffre notamment d’une fracture au fémur.