FAITS DIVERS Un père de 46 ans et son fils âgé de 6 ans se promenaient mercredi à Hatten, au nord de Strasbourg

Illustration. Un chien rottweiler. — ARDEA/MARY EVANS/SIPA

Un père de 46 ans et son fils âgé de 6 ans se promenaient mercredi en fin d’après-midi dans un quartier pavillonnaire de la petite commune de Hatten, au nord de Strasbourg dans le Bas-Rhin, lorsqu’ils ont été attaqués par deux chiens, des rottweilers, rapportent les Dernières Nouvelles d’Alsace.

Les victimes étaient venues en vacances dans leur famille et rentraient à pied du marché précisent nos confrères. L’enfant aurait réussi à aller prévenir son grand-père qui habite non loin du lieu des faits. Les deux chiens de garde se seraient échappés de l’enclos où ils étaient enfermés en passant par-dessus la clôture.

Le père et l’enfant sont grièvement blessés aux jambes et au visage. Le père a été évacué par l’hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 67 et a été transféré au CHU de Hautepierre, hôpital où a également été transféré l’enfant.