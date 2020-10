Un camion de pompiers. (Illustration) — Beatrice Colin

L’automobiliste de 86 ans, hospitalisée en urgence absolue ce dimanche après une collision avec un tramway porte de Bourgogne à Bordeaux, n’a pas survécu à ses blessures, confirme la police à 20 Minutes. Sa voiture avait percuté une rame de la ligne C place Bir-Hakeim vers 11 heures et terminé sa course sur un poteau. La conductrice n’aurait pas vu le feu rouge.

L’octogénaire, en arrêt cardiaque, avait pu être ranimée dans un premier temps par des pompiers. Sa passagère de 71 ans et le conducteur du tramway avaient également été blessés sur le coup.

Utilisation de la vidéosurveillance pour retrouver les voleurs

L’enquête, elle, se poursuit puisque « de jeunes individus se sont approchés et ont profité de ce que les passagers du tramway portaient secours aux deux femmes dans leur voiture pour dérober des effets appartenant aux victimes, notamment une carte bancaire », expliquait le parquet de Bordeaux dimanche à 20 Minutes.

Pour l’instant, il n’y a pas eu d’interpellation mais les policiers ont bon espoir de retrouver ces individus grâce notamment à l’utilisation de vidéosurveillance​. Des images auraient également été diffusées sur les réseaux sociaux.