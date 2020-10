Illustration d'une voiture de la gendarmerie. — E. Frisullo / 20 Minutes

Trois adolescents sont soupçonnés d’avoir agressé et volé le véhicule d’une septuagénaire, le 17 octobre dernier, à Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales), indiquent les services de la gendarmerie. La victime, âgée de 77 ans, se trouvait sur le parking d’un supermarché lorsque le « car-jacking » a eu lieu.

Le lendemain, les forces de l’ordre ont repéré la voiture volée, et l’ont mise en fuite, « le conducteur ayant pris des risques inconsidérés », indiquent les gendarmes.

Le véhicule retrouvé accidenté

Le véhicule sera retrouvé accidenté 2 km plus loin, et le conducteur et ses deux passagers ont pris la fuite. Ils seront tous les trois interpellés et placés en garde à vue. Deux d’entre eux ont été écroués, l’autre placé sous contrôle judiciaire.

Ils seront jugés prochainement.