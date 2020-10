Illustration d'une voiture de la gendarmerie. — E. Frisullo / 20 Minutes

Quatre piétons ont été fauchés, samedi, en début de soirée, alors qu’ils sortaient d’un restaurant, dans le centre-ville de Servian (Hérault), par un automobiliste, a appris 20 Minutes auprès de Raphaël Balland, le procureur de la République de Béziers.

Le suspect, qui a pris la fuite, a été interpellé dans la nuit, par les gendarmes,​ alors qu’il était sous l’emprise de l’alcool. Il est toujours en garde à vue ce lundi matin, et les investigations se poursuivent. Il devrait être présenté au parquet ce lundi après-midi.

Déjà condamné

Le procureur indique que l’homme a déjà été condamné à trois reprises, ces dix dernières années, pour des faits de conduite en état d’ivresse.

Le pronostic vital de deux des victimes, qui avaient été hospitalisés en urgence absolue, n’est plus engagé. Toutefois, l’un d’eux est toujours hospitalisé en réanimation et l’autre en orthopédie. Les deux autres ont été blessés plus légèrement.