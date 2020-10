ENQUETE Pour le moment, on ne connaît pas la cause de la mort de ces dix cygnes en quelques jours

Un couple de cygnes (illustration). — AFP

On en est à dix ! Dix cadavres de cygnes découverts morts depuis une semaine dans le canal de Lalinde près de Bergerac en Dordogne. Ce mardi, c’est un promeneur qui a retrouvé l’un d’eux avant que les services de la mairie ne repêchent le volatile, rapporte France Bleu Périgord.

Entre vendredi et dimanche, cinq cadavres avaient déjà été retrouvés et quatre autres entre le 7 et 9 octobre au port de Tuilières, précise Sud Ouest. L’office de la biodiversité a procédé au transfert d’un des cygnes au laboratoire départemental de Coulounieix-Chamiers. Des analyses toxicologiques vont être menées dans les prochains jours. Les résultats sont attendus sous 15 jours.