Police judiciaire. (Illustration) — SIPA

Lorsque les pompiers du service départemental d’incendie et de secours et le Samu sont arrivés sur place dimanche soir, il était trop tard. Un jeune homme de 25 ans a été retrouvé mort à Blagnac, vers 23h15, dans une résidence située 3, allée des Boutons d’or, non loin du quartier du Grand-Noble. Les secours ont retrouvé son corps dans un ascenseur, touché par plusieurs balles.

Ce n’est pas la première fusillade mortelle dans l’agglomération toulousaine ces dernières semaines. Mais la première survenue à Blagnac. Les dernières avaient eu lieu dans le quartier populaire des Izards, à Toulouse, ou à proximité, sur fond de guerre de territoire pour le contrôle du trafic de drogue.

C’est là que vendredi le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur se sont rendus pour rencontrer la population et annoncer des renforts policiers spécifiques sur cette zone dans les deux ans à venir.