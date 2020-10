STUPEFIANTS Six enfants sont tombés sur le pochon de cocaïne et ont joué avec. Deux écoliers ont été brièvement hospitalisés

Illustration d'une école maternelle, ici à Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

Comment la drogue est-elle arrivée là ? Deux enfants d’une école maternelle à Gagny (Seine-Saint-Denis) ont été brièvement hospitalisés ce jeudi après avoir manipulé un « petit pochon » de cocaïne a appris l’AFP de sources concordantes, confirmant une information du Point.

Au total, six enfants sont tombés sur le pochon de cocaïne et ont joué avec, allant jusqu’à porter la drogue à leur bouche dans la cour de récréation et à l’intérieur d’une salle de l’établissement, a indiqué une source policière.

« Pupilles dilatées »

Un membre du personnel de l’école aurait ensuite jeté ce « petit ballotin d’un gramme de cocaïne maximum [dans une poubelle de l’école]. On ne sait pas encore si la drogue était cachée ou si elle a été apportée de l’extérieur par un élève ». Deux d’entre eux ont été brièvement hospitalisés pour des « symptômes de consommation de cocaïne » dont des « pupilles dilatées », a poursuivi cette source.

Les enfants ont été examinés et sont sortis de l’hôpital ce jeudi soir, a précisé le maire DVD de la ville, Rolin Cranoly, qui « condamne avec la plus grande fermeté l’idée que quelqu’un ait pu pénétrer au sein d’un établissement scolaire avec en possession de la cocaïne ».

L’enquête a été confiée à la sûreté territoriale.