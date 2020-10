Lors d'une précédente saisie de cocaïne, en France, à Dunkerque. (illustration) — DOUANES FRANCAISES / AFP

Quatre personnes ont été incarcérées après une saisie record de près de 600 kg de cocaïne en Guyane, a indiqué mardi le procureur de Fort-de-France ( Martinique), Renaud Gaudeul. Evoquant samedi une saisie record de plus de 500 kg, le magistrat a chiffré mardi à « 594 kg » la quantité totale de cocaïne récupérée jeudi en Guyane « aux abords du port de Degrad-des-Cannes », d’une valeur estimée à « au moins 18 millions d’euros ».

Quatre personnes placées en garde à vue jeudi ont fait l’objet lundi d’un mandat d’amener du juge d’instruction en Martinique avant d’être incarcérés lundi soir en Guyane dans l’attente de leur transfert prévu « cette semaine », selon le procureur, en charge de cette affaire depuis la Martinique où se trouve la juridiction interrégionale spécialisée pour ce genre de trafics. L’enquête avait débuté en juillet suite à des « éléments recueillis par la gendarmerie de Matoury (10 km de Cayenne) relatifs à un trafic de stupéfiant d’envergure transitant par la Guyane », a précisé Renaud Gaudeul.

Suspects de 26 à 56 ans

Fin septembre, les enquêteurs soupçonnaient « un départ imminent de cocaïne », et une opération est menée le 1er octobre, en soirée. Elle débouche sur cette saisie record de cocaïne, retrouvée conditionnée en 18 sacs en toile, accompagnés d’un plomb de fermeture de container, dans un véhicule, aux abords du port de Dégrad des Cannes à Rémire-Montjoly (15 km de Cayenne), a expliqué le magistrat. Le conducteur du véhicule et les occupants d’un second à proximité sont alors interpellés, ainsi qu’un quatrième individu dans l’enceinte du port.

Ces quatre suspects placés alors en garde à vue sont âgés respectivement de 26, 31, 35 et 56 ans. Trois sont nés en Guyane, le dernier est de nationalité haïtienne. L’un d’entre eux, Claude Domput, 56 ans est une figure locale du syndicalisme sur le port. « Cette organisation criminelle (présumée) avait mis en place une filière de transport de cocaïne entre le Suriname et l’Europe, en transitant par les infrastructures portuaires de Guyane », a encore expliqué Renaud Gaudeul.

Transport grâce aux bateaux sur centre spatial

Les suspects s’apprêtaient à intégrer la drogue à des containers transportant légalement de la marchandise, a-t-il ajouté, précisant que ce n’était pas la première opération de ce genre en Guyane. En août 2019, un caisson de 8 kg de poudre blanche avait été découvert lors d’une manœuvre au port spatial de Pariacabo à Kourou. Le stratagème consistait à fixer les caissons par aimantation à la coque des navires transportant les éléments d’Ariane, Soyouz et Vega, peu avant leur retour vers l’Europe.

Le trafic de cocaïne entre la Guyane et Paris représente entre 15 et 20 % des entrées sur le territoire hexagonal, selon un rapport parlementaire remis mi-septembre par Antoine Karam, sénateur LREM de la Guyane.